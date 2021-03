Bist du etwa schwanger? Diese Frage kann Reality-TV-Star Denise Kappès (30) sicher so langsam nicht mehr hören! Vermutlich, weil die ehemalige Bachelor-Kandidatin so überglücklich mit ihrem Verlobten Henning Merten ist, hoffen ihre Fans auf süße Babynews der beiden und spekulieren daher, was das Zeug hält. Erst kürzlich wieder wollen ihre Follower einen Babybauch bei der Influencerin entdeckt haben – und erkundigten sich neugierig bei ihr: Ist Nachwuchs unterwegs? Im Promiflash-Interview spricht Denise jetzt Klartext!

"Es ist immer wieder schön, wie viele Menschen wegen einem kleinen Bäuchlein direkt eine Schwangerschaft vermuten", betont die 30-Jährige sarkastisch und stellt dann klar: "Nein... Ich bin nicht schwanger, ich habe mir lediglich ein ordentliches Mittagessen gegönnt und zwei Kilo mehr als sonst drauf. Kein Grund zur Panik." Außerdem verspricht Denise ihren Fans: "Wenn eine Schwangerschaft vorliegt, teile ich es mit meiner Community."

Auch ohne Baby im Anmarsch haben Denise und Henning gerade alle Hände voll zu tun: Die Turteltauben planen nicht nur ihre Hochzeit, sondern stecken auch noch mitten in den Renovierungsarbeiten an ihrem neuen Haus! Vielleicht lassen die Verlobten sich wegen all der Stressauslöser ja noch ganz bewusst Zeit mit dem gemeinsamen Kind?

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Influencerin

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Influencerin

Anzeige

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de