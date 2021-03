Was sind die Gründe für die Eheprobleme von Kody Brown (52) und Meri Brown (50)? Der US-amerikanische Reality-TV-Star aus der Serie "Sister Wives" – hierzulande als Alle meine Frauen bekannt – lebt offen polygam und hat vier Ehefrauen. Doch mit seiner Frau Meri läuft es seit einiger Zeit nicht mehr gut und er verbringt wenig Zeit mit der Mutter einer Tochter. Sie will tapfer um ihre Ehe kämpfen, aber es scheint vergebens. Die "Sister Wives"-Fans können immer noch nicht ganz verstehen, was eigentlich das Problem dabei ist. Jetzt wurde Kody konkreter, was die Gründe für die Differenzen mit seiner ersten Gattin angeht.

Meri habe sein Vertrauen vor fünf Jahren missbraucht, als sie auf einen Fake-Lover im Netz reinfiel. Das verriet das polygame Familienoberhaupt nun in einer neuen Folge der 15. "Sister Wives"-Staffel: "Vor fünf Jahren war unsere Ehe in einem sehr schlechten Zustand. Meri hat mich im Grunde gebeten, nicht mehr in ihrem Haus vorbeizuschauen. Letztendlich hatte sie die Erfahrung gemacht, dass sie von einer Person getäuscht wurde, die vorgab, jemand anderes zu sein." Meri hatte für einige Zeit eine Cyber-Beziehung mit einem vermeintlichen Verehrer, der sich hinterher als weiblicher Fan der TV-Darstellerin entpuppte. Kody und Meri gingen danach regelmäßig zur Paar-Therapie – er scheint aber nie richtig darüber hinweggekommen zu sein.

Für Meri sind es aktuell keine leichten Zeiten. Neben den Schwierigkeiten mit Kody hat sie immer noch Probleme mit der Tatsache, dass ihre Tochter Mariah vor einiger Zeit ausgezogen ist. Dazu kommt, dass sie jüngst ihre wichtigste Bezugsperson verloren hat – ihre Mama Bonnie ist vor Kurzem verstorben.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star

Instagram / therealmeribrown Meri Brown mit Gatte Kody, Tochter Mariah und Mama Bonnie

Instagram / therealmeribrown Meri Brown (r.) mit ihrer Mutter Bonnie

