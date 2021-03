Es gibt erste Einblicke in die Bauer sucht Frau International-Staffel 2021! Auch in diesem Jahr verkuppelt die Moderatorin Inka Bause (52) wieder ledige Landwirte auf der ganzen Welt. Damit geht der länderübergreifende Bauer sucht Frau-Ableger schon in die dritte Runde. Am Ostersonntag werden die Kandidaten vorgestellt, die sich auf das Flirt-Abenteuer einlassen wollen. Von zwei der rustikalen Singlemänner gibt es schon jetzt die ersten Bilder!

Im RTL-Pressebereich sind bereits Fotos der ersten beiden Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" 2021 zu sehen. Einer von ihnen ist Matthias aus Namibia. Der 30-Jährige betreibt zusammen mit seinem Zwillingsbruder Hanno eine Holz- und Rinderwirtschaft. Neben den rund 200 Wiederkäuern halten die beiden aber auch Schafe, Hunde und Enten. Nachdem Hanno bereits die große Liebe gefunden hat, möchte nun auch Mattias eine Partnerin fürs Leben finden. Diesbezüglich hat er auch genaue Vorstellungen: Er wünscht sich eine starke Frau, die mit anpackt.

Neben Matthias hofft auch Nico in der Show auf seine große Liebe. Der Bio-Landwirt aus Costa Rica besitzt 9.000 exotische Obstbäume und kümmert sich um Bienen, Hühner, Fische sowie einen Hund. Der gebürtige Hamburger lebt seit über 16 Jahren in dem mittelamerikanischen Land – seine Mrs. Right hat er in dieser Zeit dort allerdings noch nicht gefunden. Der 47-Jährige hofft nun deshalb, im TV eine ambitionierte und eigenständige Frau kennenzulernen.

Anzeige

TVNOW Matthias, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

Anzeige

TVNOW Nico, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Matthias

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Nico aus Costa Rica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de