Linda Braunberger (20) muss wirklich ihre Koffer packen! Schon im Trailer für die neunte Folge hatte es so ausgesehen, als würde Modelmama Heidi Klum (47) eine ihrer Germany's next Topmodel-Kandidatinnen bereits vor dem allwöchentlichen Elimination-Walk rauswerfen. Dieser Eindruck bestätigt sich nun tatsächlich. Weil Nachwuchsmodel Linda sich nicht traut, das anstehende Shooting zu absolvieren, darf sie nicht weiter in der Show bleiben!

Die Kandidatinnen müssen in der heutigen Folge in einer Höhe von 122 Metern shooten. Sie hängen dafür an Seilen befestigt im eisigen Wind über den Dächern Berlins. Für die von extremer Höhenangst geplagte Linda eine deutlich zu hohe Herausforderung. Den ersten Versuch bricht sie sofort ab, und auch bei der zweiten Chance schreit sie: "Nein, ich möchte es nicht, ich möchte sofort runter. Ich kann das nicht. Ich will das nicht machen."

Linda ist wohl bewusst, dass dies ihr Aus bei der Show bedeuten könnte, denn: Ohne Foto kommt man bei GNTM nicht weiter. Und genau so kommt es auch. "Ich konnte leider kein Foto von dir machen, und dann kann ich dir am Entscheidungstag auch leider keins geben", erklärt Heidi Linda vor versammelter Mannschaft und bedauert: "Das tut mir natürlich leid, Linda. Dann musst du heute deine Sachen packen."

Heidi Klum, 2019

Model Linda Braunberger

Heidi Klum in New York im Februar 2020

