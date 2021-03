Bei Germany's next Topmodel 2021 lichten sich langsam die Reihen! 14 Mädchen kämpfen in Heidi Klums (47) Castingshow noch um den Titel. Und den kann am Ende – bekanntlich – ja nur eine gewinnen. Eigentlich schickt die Modelmama immer erst am Ende der Woche eines oder mehrere Girls nach Hause. Doch in der nächsten Folge macht sie eine Ausnahme. Für eine Kandidatin platzt der GNTM-Traum wohl schon direkt nach dem Fotoshooting.

Das deutet ein kurzer Trailer am Ende der achten Episode an. Dort bekommen die Fans einen Vorgeschmack auf die Herausforderung, der sich Heidis Schützlinge nächsten Donnerstag stellen müssen. Sie sollen in schwindelerregender Höhe über den Dächern Berlins posieren. Und anscheinend kann eine die GNTM-Chefin dabei nicht überzeugen. "Dann musst du heute deine Sachen packen und nach Hause fahren!", bestimmt Heidi in einer Szene nach dem Shooting.

Wer damit gemeint ist und ob es wirklich zum vorzeitigen Exit kommt, lässt der Clip natürlich offen. Allerdings sieht man schon, wer wohl die größten Schwierigkeiten mit der Höhe hat. Romina Palm (21) muss sogar ärztlich behandelt werden, weil sie ihre Beine plötzlich nicht mehr spürt. Auch die sonst so toughe Linda Braunberger (20) kommt offenbar an ihre Grenzen. "Ich stand ja wirklich zweimal auf dem Geländer, aber es ging einfach nicht", schluchzte sie.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2020

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

