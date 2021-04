Nicolas Puschmann (30) hat allen Grund zu feiern: Am vergangenen Freitag begeisterte er zusammen mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov (33) die Let's Dance-Jury – für ihren Contemporary sahnten die beiden satte 30 Punkte ab. Und seit Januar läuft es bei ihm auch in Sachen Liebe wieder richtig gut: Nach zwischenzeitlicher Trennung fand der ehemalige Prince Charming wieder mit seinem Auserwählten Lars Tönsfeuerborn (30) zusammen. Und der schenkte Nicolas zum 30. Geburtstag nun eine riesige Torte.

Auf Instagram teilte das Geburtstagskind gleich eine ganze Reihe an Schnappschüssen, die ihn neben dem zweistöckigen Gaumenschmaus zeigen. "Happy Birthday. Ich liebe dich", ist auf einem herzförmigen Schild zu lesen, das in der Spitze des reich verzierten Präsents steckt. Sowohl auf der in Dunkelgrün und Vanillegelb gehaltenen Torte als auch auf den Ballons und einer Girlande im Bildhintergrund findet sich die Zahl 30 wieder. Ein Foto zeigt Nicolas dabei, wie er sich einen Finger in den Mund steckt, um von der süßen Leckerei zu kosten. "Happy", schreibt er unter den Beitrag.

In seiner Story schwenkt Nicolas außerdem mit der Kamera über einen gedeckten Frühstückstisch, auf dem sich ein Schokoladenkuchen in Form eines Herzens wiederfindet. In den Kommentaren gratulierten ihm seine zahlreichen Fans zum Geburtstag. Zudem wünschten sie ihm viel Glück für seine kommenden Auftritte bei "Let's Dance".

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann neben seiner Torte zum 30. Geburtstag

Anzeige

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn in Hamburg, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de