Sam Eisenstein (48) ist immer noch bis über beide Ohren verliebt. Seit über 20 Jahren ist der Alles was zählt-Darsteller bereits mit seiner Partnerin Mareike Eisenstein zusammen. Im vergangenen Oktober feierte das Paar einen besonderen Meilenstein: Sam und Mareike sind seit zehn Jahren Mann und Frau. Und darüber könnte der Schauspieler nicht glücklicher sein. Jetzt machte er seiner Mareike eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram postete der ehemalige Alarm für Cobra 11-Stuntman ein herzerwärmendes Pärchen-Selfie. Während sich seine Liebste wegen der kalten Temperaturen in ihrem Rollkragenpullover und unter einer Mütze versteckt, schaut er verschmitzt in die Kamera. Im Hintergrund sind der Kölner Dom und der Rhein zu sehen. "Mit dem Zweiten sieht man besser", schrieb Sam zu der Aufnahme.

Mit Promiflash plauderte der 48-Jährige über das Liebesgeheimnis des Ehepaares. "Wir wissen beide genau, was wir aneinander haben und wo wir gemeinsam herkommen", erzählte er. Beide hätten in ihrem Leben schwierige Zeiten durchgemacht und kennen die Erfahrung, etwas zu verlieren, das man liebt. Die Turteltauben seien jeweils bodenständig und wüssten sich sehr zu schätzen. "Ständige Dankbarkeit und Demut für das, was man aneinander hat, ist meines Erachtens das größte Geheimnis der partnerschaftlichen und unendlichen Liebe."

Instagram / sam_eisenstein Sam Eisenstein mit seiner Frau Mareike

Privat Sam und Mareike Eisenstein

Getty Images Mareike und Sam Eisenstein bei einer Filmpremiere

