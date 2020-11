Für Victoria's Secret über den Catwalk zu laufen, ist der Traum vieler junger Frauen. Für einige der Models des berühmten Dessous-Labels ging in diesem Jahr wohl noch ein ganz anderer Wunsch in Erfüllung. 2020 scheint nämlich das Jahr der schwangeren Engel zu sein. Gleich fünf der Unterwäschemodels durften beziehungsweise dürfen sich in naher Zukunft über Nachwuchs freuen. Promiflash wirft einen Blick auf die Schwangerschaften der hübschen Laufsteg-Ladys!

Gigi Hadid (25)

Gigi Hadid hat es ihren Kolleginnen vorgemacht – sie wurde vor Kurzem Mutter einer Tochter! Erst im fünften Schwangerschaftsmonat hatte Yolanda Hadid, die Mutter von Gigi in gegenüber RTL Boulevard bestätigt, dass das Model und ihr Partner Zayn Malik (27) ein Kind erwarten. Nach anfänglicher Zurückhaltung hatte die Schwester von Bella Hadid (24) stolz ihren Babybauch präsentiert, bevor die junge Frau dann im September zum ersten Mal Mutter wurde – sie bekam ein Mädchen.

Romee Strijd (25)

Im Mai dieses Jahres verkündete dann das nächste Topmodel auf ihrem Instagram-Profil, in anderen Umständen zu sein. Lange Zeit wusste Romee Strijd wegen ihrer Empfängnisprobleme gar nicht, ob sie überhaupt in der Lage wäre, ein Kind auszutragen. Umso größer sei bei ihrem Partner Laurens van Leeuwen (29) und ihr die Freude gewesen, als sie endlich den positiven Test in der Hand hielten. Das Geschlecht des kleinen Nachwuchs-Engelchens verriet das Paar auch schon: Es wird ein Mädchen!

Jessica Hart (34)

Die ehemalige Victoria's-Secret-Schönheit Jessica Hart sorgte in diesem Jahr ebenfalls für süße Neuigkeiten. Anfang September verkündete sie die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal. Auf einem Schnappschuss hielt sie dafür ihren positiven Schwangerschaftstest in die Kamera.

Elsa Hosk (32)

Elsa Hosk machte vor einigen Wochen auch via Instagram publik, dass sie zusammen mit ihrem Freund Tom Daly ihr erstes gemeinsames Kind erwarte. Ihre bevorstehende Familienerweiterung hielten die beiden allerdings einige Zeit geheim – sie habe schon über die Hälfte ihrer Schwangerschaft geschafft, verriet Elsa vor Kurzem im Netz.

Karlie Kloss (28)

Am Mittwoch gesellte sich ein weiteres Gesicht der beliebten Modemarke zu den werdenden Laufstegmüttern dazu. Karlie Kloss bestätigte nach vielen Spekulationen mit einem niedlichen Clip in den sozialen Medien endlich, dass ein Baby in ihr heranwachse.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd während ihrer Schwangerschaft, Oktober 2020

Instagram / jesshart Das Model Jessica Hart

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Oktober 2020

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2020

