Die Grey's Anatomy-Zuschauer kommen gar nicht mehr zur Ruhe! In den USA läuft schon seit einer Weile die 17. Staffel der beliebten Arztserie – und diese hält jede Menge Überraschungen bereit. Zahlreiche Darsteller, die bereits in den vergangenen Jahren ausgestiegen sind, kehren zurück. Während bereits in der vergangenen Woche ein Star sein lang ersehntes Comeback gefeiert hatte, kam es auch gestern zu einem bewegenden Wiedersehen!

Achtung, Spoiler

Gestern Abend flimmerte in den USA eine weitere spannende Episode über die TV-Bildschirme. Meredith (Ellen Pompeo, 51), der schon in den vergangenen Folgen in ihren Fieberträumen immer wieder verstorbene Personen begegnet waren, durfte jetzt wieder einen alten Bekannten in die Armen schließen. Als sie mit ihrer Halbschwester Lexie (Chyler Leigh, 38), die in Staffel acht bei einem folgenschweren Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, an einem verlassenen Strand saß, kam plötzlich ihr Freund Mark (Eric Dane, 48) – oder besser bekannt als McSexy – dazu. Er war ebenfalls an seinen Verletzungen infolge des Absturzes gestorben. Nachdem ein Ausschnitt der Szene auf der offiziellen "Grey's Anatomy"-Instagram-Seite geteilt wurde, meldeten sich unzählige Fans zu Wort. Sie reagierten total gerührt auf dieses besondere Aufeinandertreffen. Denn Lexie und Mark galten nach Meredith und Derek als das absolute Traumpaar der Serie.

Da es aktuell zu vielen Comebacks kommt, vermuten die Fans, dass das wohl die letzte Season sein könnte – offiziell bestätigt ist das jedoch bislang noch nicht. Schon bald kommt auch endlich das deutsche Publikum auf seine Kosten. Die 17. Staffel von "Grey's Anatomy" wird ab Ende April hierzulande zu sehen sein.

ActionPress Patrick Dempsey und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

United Archives GmbH / ActionPress Eric Dane in "Grey's Anatomy"

ABC/Mike Rosenthal Ellen Pompeo alias Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

