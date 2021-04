Eigentlich waren Aaron Hundhausen und Kathleen Glawe bei Are You The One? seit Tag eins unzertrennlich. Sie zogen sich regelmäßig für heiße Schäferstündchen in den Boom-Boom-Room zurück. Ein Perfect Match waren sie jedoch nicht. Stattdessen musste Aaron die Villa mit Melissa Nunes Pinheiro verlassen und zwei Tage ohne seine Kathi auskommen. Hat er sich in dieser Zeit womöglich etwas mit seiner Begleitung Melissa vergnügt? Die verriet Promiflash nun, wie es mit Aaron außerhalb der Villa lief.

"Wir haben die meiste Zeit mit Kartenspielen verbracht", erzählte die Single-Lady im Gespräch mit Promiflash. Von Annäherungsversuchen irgendeiner Art kann also keine Rede sein. Offenbar hatte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer auch nur seine Kathi im Kopf. "Von daher habe ich ihn nie als Option gesehen. Trotzdem hätte ich mir mit Aaron tatsächlich nichts vorstellen können", betonte sie. Ihre Beziehung war also rein freundschaftlich – sowohl in der Villa als auch danach.

Tja, hätte Kathi ihre Finger doch auch mal bei sich behalten! Die betonte zwar, dass sie nach Aarons Abreise große Sehnsucht nach ihm hatte, fand jedoch schnell Ersatz zum Knutschen. Kaum war ihr Lover weg, bandelte sie mit Sascha an. Schon am Morgen danach bereute sie diesen Moment der Schwäche.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Melissa, Kandidatin bei "Are You The One?" 2021

Anzeige

TVNOW Melissa und Aaron bei einem "Are You The One?"-Date

Anzeige

TVNOW Kathleen und Sascha, "Are You The One?"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de