Demi Lovatos (28) neues Musikvideo ist mega-emotional. Anfang des Jahres veröffentlichte die Sängerin eine Dokumentation, die vor allem ihre Drogenüberdosis im Jahr 2018 thematisiert, an der sie damals fast gestorben wäre. Eine schwere Zeit für die den ehemaligen Disney-Star, die sie versucht, mit ihrer Musik zu verarbeiten. Nun gab sie Einblicke in den Musikvideodreh zu ihrem Song "Dancing With The Devil" und dabei war zu erkennen: Demi wird ihre Geschichte teils vom Krankenhausbett aus erzählen.

"Ich habe mit dem Teufel getanzt, war außer Kontrolle. Habe es fast in den Himmel geschafft, es war knapper als ihr denkt. [...] Es ist so schwer, Nein zu sagen", singt die 28-Jährige aus dem Krankenbett in dem Clip auf YouTube über ihren Kampf mit der Drogensucht. Demi schreit die Zeilen förmlich heraus und fasst sich immer wieder verzweifelt an den Kopf, um ihren Schmerz und die Hilflosigkeit, die sie offenbar spürt, zum Ausdruck zu bringen. Sie scheint den Moment kurz nach ihrer Überdosis darstellen zu wollen, an der sie im Krankenhaus fast gestorben wäre.

"Wie Demi in dem Video weint, wirkt einfach echt", schrieb etwa ein User unter dem Video. Tatsächlich scheint die Szene nicht komplett gespielt zu sein. Demi lässt ihren Gefühlen freien Lauf, während die Kamera frontal auf sie gerichtet ist. "Es bricht mir das Herz, das zu sehen", meinte ein weiterer Fan in den Kommentaren mitfühlend.

