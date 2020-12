Am Germany's next Topmodel-Set trafen sich jetzt zwei alte Bekannte wieder! Momentan dreht Heidi Klum (47) hierzulande die neue Staffel ihrer Model-Castingshow und macht ansonsten Berlin mit ihrer Familie unsicher. Im vergangenen Jahr suchte sie zudem erstmals in der Sendung Queen of Drags die beste Dragqueen Deutschlands. Auch Katy Bähm (27) war damals am Start und schaffte es bis auf Platz sechs. Offenbar spielt die Berlinerin jetzt aber eine Rolle bei GNTM: Dass sich Katy und Heidi kürzlich fürs TV wiedertrafen, hielten nämlich alle beide auf Social Media fest!

"Reunion mit Katy Bähm. Ein anderes Set, aber genauso viel Spaß!", schrieb Heidi am Mittwoch unter einen gemeinsamen Schnappschuss mit der 27-Jährigen auf Instagram. Darauf sind die beiden mit karierten Oberteilen zu sehen, zusammen halten sie ein Peace-Zeichen in Richtung Kamera. Und auch Katy teilte das Foto vom GNTM-Besuch und schrieb dazu: "Lieb dich!" Selbstverständlich ließ die 47-Jährige das Liebesgeständnis nicht unkommentiert und postete ein paar Herzchen unter das Bild.

Ob Katy wohl in einer Folge Gastjurorin spielen oder den Laufstegnachwuchs in Sachen Make-up schulen darf? Mit Details zur Show hielten sie und Heidi sich bislang noch zurück. Doch nicht nur beruflich steht für die DJane einiges auf dem Plan: Im vergangenen Oktober gab die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Partner Francis Walter ein Datum für ihre Hochzeit gefunden haben.

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Berlin

Instagram / katybähm Katy Bähm im Herbst 2020

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis im November 2020

