Nathalia Goncalves Miranda (27) ist bereit für den Sommer! Schon als Kandidatin in Der Bachelor und letztes Jahr auch bei Love Island zeigte die gebürtige Brasilianerin, wie sexy sie sich im Bikini in Szene setzen kann. Nach der kalten Winterzeit nutzt die TV-Bekanntheit die ersten Sonnenstrahlen nun dazu, ihren tollen Körper endlich wieder im Freien zu präsentieren. Beim Sonnen im Garten zeigt Nathalia ihre Bikini-Kurven für die Sommersaison 2021.

In ihrer Instagram-Story filmt sich die Brünette nicht nur in Bademode vorm Spiegel, sondern posiert auch im Garten für ziemlich heiße Schnappschüsse. In einem knappen, roten Bikini zeigt sie ihren Fans, was sie so zu bieten hat. Kein Wunder, dass die Community bei diesem Anblick davon ausgeht, dass Fitness zum Alltag der 27-Jährigen gehört. Aber falsch gedacht: In einem Q&A verrät sie, dass das zumindest aktuell nicht der Fall ist. "Momentan eher weniger, aber sonst mache ich regelmäßig Sport", schreibt sie.

Doch ist an ihrem Mega-Körper eigentlich alles natürlich oder hat Nathalia auch mal nachhelfen lassen? Zumindest im Gesicht setzt die Kuppelshow-Kandidatin ganz auf Natürlichkeit, wie sie in der Fragerunde betont. Ein Fan möchte wissen, ob ihre Lippen unterspritzt sind und ob Nathalia Botox nutzt. "Noch nie", sagt die Beauty daraufhin und postet ein Bild mit Daumen nach unten – offenbar hält die einstige "Love Island"-Granate also von solchen Eingriffen nicht allzu viel.

Instagram / nathaliagonca1ves Bachelor-Star Nathalia Goncalves Miranda

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Bachelor-Teilnehmerin

Instagram / nathaliagonca1ves TV-Sternchen Nathalia Goncalves Miranda

