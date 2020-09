Dieses Love Island-Couple ist Geschichte! Seit Nathalia Goncalves Miranda als Granate in der Liebesvilla aufgetaucht war, ist Luca Wetzel Feuer und Flamme für die ehemalige Bachelor-Kandidatin! Und auch Nathalia fühlte sich auf Anhieb zu dem 24-Jährigen hingezogen. Beim Kuscheln schienen sie auf einer Wellenlänge zu sein, doch sofern es ums Reden ging, gerieten die beiden aneinander. Dass sich aus den beiden trotzdem etwas Ernstes entwickeln kann, glaubt Luca offenbar nicht mehr: Er hat sich völlig überraschend entcoupelt!

Beim Gespräch unter vier Augen beichtet Luca Nathalia, was ihn zur Zeit bedrückt: "Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir so unterschiedliche Meinungen haben. Da kann ich dich noch so toll finden, aber wenn wir da nicht auf einer Welle sind… ich würde sagen, wir lassen es lieber sein." Die Hotelfachfrau ist sichtlich geknickt, will ihre Show-Partnerschaft aber nicht so schnell aufgeben. "Ich finde dich genau so toll wie davor, ich würde es genau so gerne weitermachen, außer dass ich ein wenig mehr mit dir reden möchte. Die anderen kriegen das auch hin, warum wir nicht?", versucht sie Luca umzustimmen. Doch seine Meinung steht fest: Er trennt sich von seiner Show-Auserwählten!

Aufgelöst sucht Nathalia Trost bei Anna Iffländer, die ihre Tränen jedoch nicht wirklich trocknen kann. Damit sind die 26-Jährige und Luca jetzt frei für die neuen Granaten – und davon gibt es eine Menge! Gerade erst sind drei Frauen und zwei Männer eingezogen. Und zumindest von Tobias scheint Nathalia nicht ganz abgeneigt zu sein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

