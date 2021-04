Sich im Alter von 47 Jahren pudelwohl im eigenen Körper fühlen? Das ist für Heidi Klum (47) ein Leichtes! In den sozialen Medien versorgt die Germany's next Topmodel-Moderatorin ihre Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen und verruchten Videos – das kommt bei ihren 7,9 Millionen Abonnenten total gut an. Ihr neuester Beitrag dürfte bei vielen nun für Frühlingsgefühle sorgen: Heidi zeigt sich komplett oben ohne!

Die Ehefrau von Tom Kaulitz (31) planscht verführerisch in einem Pool und lässt ihre Fans daran teilhaben. Auf Instagram ist die Beauty im kühlen Nass zu sehen und taucht auf wie eine Nixe. Ihr nasses, langes Haar umspielt das expressiv geschminkte Gesicht des Models. Dieses ist mit Sonnenbrille, Goldschmuck und rotem Lippenstift offenbar angezogen genug für eine spritzige Badepartie! Weiter unten begeistert Heidi mit ihren weiblichen Rundungen, die sie nur spärlich mit der Hand verdeckt.

Dieser sexy Anblick lässt die Temperaturen bei den Betrachtern sicherlich in die Höhe schießen und macht jedem Bond-Girl Konkurrenz! Erst am 1. April hatte Heidi nicht nur mit ihren langen Beinen, sondern vor allem mit "Hans und Franz" die Internetgemeinde verzückt. Diese lustigen Namen hat sie ihren Brüsten gegeben, die sie auch zum Monatsbeginn schon eindrucksvoll in Szene gesetzt hatte!

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Januar 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

