Für ihn ist der Traum vom Superstar tatsächlich wahr geworden! Am heutigen Abend stand für die vier verbliebenen DSDS-Kandidaten Kevin Jenewein, Starian Dwayne McCoy, Karl Jeroboan und Jan-Marten Block das lang ersehnte Finale an: Neben einem selbst gewählten neuen Song und einer persönlichen Lieblings-Single der Staffel performten die vier Männer zum ersten Mal auch ihren jeweils eigenen Finalsong – doch nur einer holte sich damit den begehrten Titel: Jan-Marten ist Deutschlands neuer Superstar 2021!

Die Entscheidung dürfte keinesfalls leicht gefallen sein. So zeigten sich an diesem Abend alle vier Männer noch mal von ihrer besten Seite – am Ende zählte allerdings die Anzahl der Zuschaueranrufe. Und davon erhielt Jan-Marten mit seinem Song "Never Not Try" die meisten! Er darf sich ab sofort nicht nur Deutschlands Superstar 2021 nennen, sondern staubte auch die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag mit der Universal Music ab. Seinen Sieg kann er offenbar selbst noch kaum glauben: Nach der herzlichen Umarmung seiner Partnerin nahm Jan-Marten seinen verdienten Pokal entgegen. Dann kam es zu einem ulkigen Fail: Der Sieger blieb beim Jubeln mit dem Kopf in der Trophäe hängen, wodurch sie etwas beschädigt wurde...

Anders als in den Vorjahren standen in der diesjährigen 18. Staffel alle vier Kandidaten bis zum Ende auf der Bühne. Für eine ordentliche Portion Spannung war aber dennoch gesorgt. Doch die Fans des Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten müssen nicht traurig sein – denn auch deren Songs stehen ab sofort zum Download bereit.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

Anzeige

TVNow/ Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten 2021: Kevin Jenewein, Starian McCoy, Jan-Marten Block und Karl Jeroboan

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Maite Kelly, Thomas Gottschalk und Mike Singer im DSDS-Halbfinale

Anzeige

Getty Images Oliver Geissen als DSDS-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de