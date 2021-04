Evelyn Burdecki (32) hat eine einfache Methode, um Shopping- und Figurfrust vorzubeugen! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin machte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus, dass ihr Gewicht schwankt. Mal nimmt sie bewusst ein paar Pfunde ab, dann schmeckt ihr die Schokolade einfach zu gut – und schwups: Die Waage zeigt wieder mehr an. Um ihre liebsten Outfits trotzdem immer tragen zu können, sorgt die Düsseldorferin vor...

In ihrer Instagram-Story plauderte Evelyn jetzt ganz offen über den ärgerlichen Jo-Jo-Effekt, der auch Einfluss auf ihr Onlineshopping hat. Sie würde grundsätzlich immer zwei Größen bestellen, um sicherzugehen und dann nach der Anprobe eine zurückschicken. "Und jetzt muss ich auch tatsächlich ein paar Sachen doppelt behalten – wegen dem Jo-Jo-Effekt. Das ist wirklich nervig, weil du nie weißt, welche Klamotten dir noch in drei Monaten passen", erklärte sie.

Laut Evelyn gibt es aber deutlich Schlimmeres. Schon im Februar betonte sie, dass sie sich wegen ihrer Figur keinen Stress mehr macht und es nimmt, wie es kommt. "Dieses Jahr ist es, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber es ist mir egal. Ich lasse mir mein Essen nicht nehmen, ich liebe es zu essen", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Sternchen

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de