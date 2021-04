Iggy Azalea (30) wurde im Juni vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter. Die Rapperin brachte ihren Sohn Onyx zur Welt. Während sie ihre Schwangerschaft komplett geheim gehalten hat, lässt sie ihre Fans jetzt aber regelmäßig an ihrem neuen Alltag als Mutter teilhaben und versorgt sie hin und wieder auch mit Aufnahmen von ihrem kleinen Sonnenschein. Nun erfreute Iggy ihre Follower mit neuen Fotos: Sie präsentierte ganz stolz ihren After-Baby-Body!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige jetzt eine Serie von Fotos, auf denen sie ihren trainierten Körper in einem hautengen Latexkleid vortrefflich zur Geltung bringt. Dabei sieht man Iggy in keinster Weise an, dass die Entbindung noch nicht einmal ein Jahr her ist. Ihrem Blick nach zu urteilen, scheint sie sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen. "Du musst deine Fotos nicht bearbeiten, wenn deine ganze Galerie brennt. Ja, ich fühle mich selbst", schrieb die "Fancy"-Interpretin ganz selbstbewusst.

Die Fans der Australierin zeigen sich ganz entzückt von den jüngsten Aufnahmen der Mutter. "Du siehst wunderschön aus. Aber können wir noch mal über das Kleid sprechen?" und "Du siehst so bezaubernd aus. Ich liebe das Make-up und die Haare", lauteten nur zwei der vielen begeisterten Reaktionen unter dem Post.

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit Sohn Onyx Kelly

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im März 2021

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx, 2020

