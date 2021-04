Purer Mutter-Stolz bei Nina Noel (32)! Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in Serien wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. Ihr Erstgeborener Lyano hält die Beauty daneben ganz schön auf Trab. Vor Kurzem machte er sein großes Geschäft einfach so auf seinem Schreibtisch – die arme Mama musste es wegputzen. Jetzt feierte Nina mit ihrem Söhnchen aber einen Erfolg und der hat auch was mit der Toilette zu tun.

In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Darstellerin die News mit ihren Followern. Lyano hat nämlich erstmals alleine gepinkelt. "Auf einer ganz normalen Toilette. Ich habe ihn drauf gesetzt und es hat keine fünf Minuten gedauert und er hat Pippi gemacht und hat auch noch selber 'Pippi' gesagt", rekapitulierte Nina stolz den erfolgreichen Solo-Klogang ihres Nachwuchses. Sie könne sich gar nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal so stolz wegen etwas gewesen sei.

Ob Nina dadurch den "Kacki"-Unfall auf dem Schreibtisch vergessen kann? Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin noch, dass es für sie sehr schwer war, das Geschäft ihres Sohnes wegzumachen. Immerhin sei ihr Geruchssinn durch die Schwangerschaft noch empfindlicher als sonst.

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, 2021 in Dubai

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, 2021 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de