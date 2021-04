Chiara Ferragni (33) postet ein ehrliches Mama-Update! Die italienische Influencerin und ihr Mann Fedez (31) sind vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihr Sohnemann Leone (3) darf sich über ein Schwesterchen namens Vittoria freuen. Seit der Geburt ihres Wonneproppens genießt die Familie die Zeit zu viert und lernt sich kennen. Für Chiara hat sich der Alltag inzwischen auch deutlich verändert, wie sie nun im Netz demonstriert!

Auf Instagram teilte die Blondine eine Reihe äußerst intimer Aufnahmen – die frischgebackene Zweifach-Mama zeigte sich beim Stillen ihres neugeborenen Kindes in lässigen Sportklamotten und beim Abpumpen ihrer Muttermilch. Offenbar ist Chiara vollkommen ausgelastet mit ihrem Mutter-Dasein – das machte sie auch in der Betitelung der Bilder deutlich: "Mein aktuelles Leben in zwei Fotos."

Bei der Fangemeinde der Bloggerin stoßen diese ehrlichen Updates auf große Begeisterung – insbesondere dass sie sich beim Stillen zeigt, finden viele Follower vorbildlich. "Super Chiara, dass du diesen schönen und natürlichen Prozess zeigst, der gesellschaftlich noch nicht akzeptiert ist. Du bist fantastisch", schrieb eine begeisterte Instagram-Userin.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni beim Abpumpen

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Baby

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez mit ihren Kindern Leone und Vittoria

