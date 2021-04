Wie ist das Verhältnis zwischen Dieter Bohlen (67) und Luca Hänni (26)? 2012 gewann der Hottie aus der Schweiz die Castingshow DSDS. Damals zeigte sich der Chefjuror Dieter ähnlich wie bei seinem Vorgänger Pietro Lombardi (28) megabegeistert von dem Nachwuchstalent. Mit Pie ist der Poptitan auch heute noch sehr gut befreundet. Und wie sieht es bei Dieter und Luca aus? Letzterer plauderte nun aus, ob die zwei noch Kontakt zueinander haben!

Im Podcast "Natürlich Kohlensäure" quatschte der 26-Jährige mit Doreen Steinert (34) über seine Zeit bei DSDS und ging dabei vor allem auf seine Beziehung zu Dieter ein. "Mich hat er irgendwie gemocht, deswegen hatten wir immer ein gutes Verhältnis", schilderte Luca zunächst die damalige Situation. Trotzdem haben die zwei sich nach dem Finale aus den Augen verloren. "Kontakt hatten wir nicht mehr wirklich, aber es war nicht tragisch", gab er daraufhin ehrlich zu.

"Wenn dieses Projekt vorbei ist, muss man auch nicht mit jedem 'Best Friends' sein und jede Woche voneinander hören", erläuterte er und schien nicht wirklich traurig darüber zu sein. Was ihn aber tatsächlich unglücklich mache, sei Dieters DSDS-Aus. "Ich wäre gerne mal gemeinsam mit ihm in der Jury gewesen", erzählte er im Promiflash-Interview. Ohne ihn werde die Show irgendwie merkwürdig sein, findet Luca.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Getty Images Luca Hänni, Sänger

