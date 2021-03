Diese Nachricht ging auch an Luca Hänni (26) nicht spurlos vorbei! Am Donnerstagmittag verkündete RTL große Neuigkeiten, die viele Leute überrascht haben dürften: Dieter Bohlen (67) wird nach 18 Staffeln als Juror aus den Castingshow-Formaten DSDS und Das Supertalent aussteigen. Luca hatte 2012 selbst an dem Gesangswettbewerb teilgenommen und war als Sieger daraus hervorgegangen. Mit Promiflash spricht er nun exklusiv über den geplanten Abgang des Poptitans!

"Es wird ganz schön merkwürdig sein, dass der 'Chef' nicht mehr dabei ist", erklärt der Let's Dance-Star in einem Gespräch mit Promiflash. Er erinnere sich immer wieder gerne an die Zeit bei DSDS zurück und sei Dieter für diese nach wie vor sehr "dankbar". Nun sei er gespannt, wer künftig in der Jury sitzen wird – eigentlich war sein großer Wunsch nämlich, einmal selbst an Dieters Seite die Castingshow-Kandidaten zu beurteilen: "Ich wäre gerne mal gemeinsam mit ihm in der Jury gewesen", verrät er.

Neben Luca meldete sich auch Ex-DSDS-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld (30) zu den Nachrichten rund um den Modern Talking-Star zu Wort. Sie schien es nicht zu überraschen, dass die kommende DSDS-Staffel ohne Dieter gedreht wird: "Nun ja, er ist ja jetzt durchaus im richtigen Alter für seine 'Rente'", sagte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im März 2021

Getty Images Luca Hänni, Sänger

Getty Images Annemarie Eilfeld bei der Fashion Week in Berlin im Juli 2019

