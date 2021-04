Lisa Del Piero (24) liebt auch die kleinen Makel an sich! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat mit ihrer Body-Transformation für große Begeisterung bei ihren Fans gesorgt. Die Fitness-Influencerin hat in den vergangenen Jahren einige Kilo zugenommen und ist über ihre sportlichen Rundungen total glücklich. Vor allem wegen ihres XXL-Pos passt die Brünette mittlerweile aber nicht einmal mehr in ihre alten Jeans. Auch, dass Lisa an ihrer Mega-Kehrseite Dehnungsstreifen hat, stört sie nicht im Geringsten.

"Ich habe nur am Po Dehnungsstreifen, weil ich den über die Jahre so aufgebaut habe. Der ist ja wirklich explodiert durch das Training", erzählt die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story und zeigt ihrer Community die betreffenden Stellen ganz genau. In einem knappen Bikini posiert Lisa vor der Kamera und fährt mit ihrer Hand über die Körperpartie. "Mich stört das irgendwie gar nicht. Im Gegenteil: Ich liebe die und mich würde es auch nicht stören, wenn die noch mehr wären", betont der Sport-Fan.

Wie sehr sich Lisa in den vergangenen Jahren verändert hat, rief sie sich und ihren Fans erst Anfang 2021 erneut ins Gedächtnis: Die Beauty veröffentlichte im Netz ein Vorher-Nachher-Foto, auf dem sie ihr aktuelles Ich mit einem acht Jahre alten Bild von sich vergleicht. "20 Kilogramm mehr", schrieb sie zu der Collage.

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im August 2020

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Pieros Dehnungsstreifen

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de