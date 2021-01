Lisa Del Piero kann auf eine beachtliche körperliche Veränderung zurückblicken! Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel hat sich im Leben der 24-Jährigen so einiges verändert: Die Beauty machte sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als Fitness-Influencerin, sie formte ihren Körper auch durch hartes Training – und das verdeutlichte sie jetzt noch einmal: Lisa überraschte ihre Netz-Fans mit einem Vorher-Nachher-Vergleich, der es in sich hat!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Fitnessliebhaberin eine Collage, mit der sie ihre krasse körperliche Veränderung zeigt. "8 Jahre später", betitelte sie das Posting und machte klar: "20 Kilogramm mehr." Und tatsächlich: Während die Beauty auf dem Throwback-Pic ihre schmale Linie in einer hautengen Jeans in Szene setzt, präsentiert sie auf dem aktuellen Schnappschuss ihre durchtrainierten Kurven.

Diese sportlichen Erfolge freuen offenbar nicht nur Lisa selbst, auch ihre Follower kamen bei diesem Anblick aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. "Lisa, deine Transformation ist einfach zu heftig" oder auch "Einfach eine so krasse Entwicklung", ließen beispielsweise zwei Fans auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im Dezember 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im November 2020 in Berlin

