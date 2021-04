Bei Tanja Szewczenko (43) ist gleich doppelt so viel los! Ende Dezember hatte die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ihren Fans verraten, dass sie wieder Mutter wird. Doch ihre Tochter Jona darf sich nicht nur über einen Bruder freuen, sondern gleich über zwei. Wie die Schauspielerin vor ein paar Wochen ausplauderte, werden es tatsächlich Zwillinge. Und die Jungs wissen schon jetzt, wie sie ihre Mama bei Laune halten...

"Hier ist auch schon Bewegung, das ist echt heftig. Manche haben gefragt, ob man was merkt, dass es eben zwei Kinder sind und ja, man merkt es definitiv", verrät Tanja der Community in ihrer Instagram-Story, als sie es sich gerade in einem Sessel gemütlich machen möchte. Manchmal wisse sie gar nicht, welches Bein und welcher Arm zu welchem Baby gehört – fest stehe aber, dass beide ziemlich aktiv sind: "Jetzt hab ich hier so einen richtig schönen Tritt unter die Rippen bekommen, das ist so leicht unangenehm. Jetzt ist hier oben auch gerade so eine richtige Beule... Ja, richtig Action hier."

Obwohl die Zwillinge sie mit ihren Tritten auf Trab halten, ist sich Tanja jetzt schon sicher, dass sie nach der Geburt die Bewegungen im Bauch vermissen wird. Ein paar Wochen kann sie dieses Gefühl aber noch genießen. Aktuell ist die 43-Jährige in der 31. Schwangerschaftswoche und kann ihre Twins somit hoffentlich noch eine Weile unter ihrem Herzen tragen.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im März 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Partner Norman Jeschke und ihrer Tochter Jona

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Februar 2021

