Im großen Staffelfinale von Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie schockten Shania Tyra Geiss (16) und Davina Shakira Geiss (17) die Zuschauer mit ihrem Verhalten. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten gegenüber Robert (57) und Carmen (55) keinen Respekt. "Die sind nicht mal dankbar dafür und wissen nicht zu schätzen, was sie haben", machte ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Facebook seinem Ärger Luft. Viele stimmten ihm zu, während andere die Schwestern in den Schutz nahmen: Sie seien eben einfach in der Pubertät und das würde sie sympathisch machen. In der letzten Folge geriet auch das Thema Liebe in den Fokus der Familie. Einen Freund haben weder Davina noch Shania, wie ihre Eltern im Promiflash-Interview verrieten. In Sachen Jungs holen sich die beiden Mädels aber immer wieder Tipps bei ihrer Mama: "Natürlich erzählen sie mir von ihren Schwärmereien und das finde ich auch total schön", meinte Carmen.

