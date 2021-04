Emily Ratajkowski (29) gibt neue Einblicke in ihren Mama-Alltag. Vor rund vier Wochen ist das Model zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (34) konnte die gebürtige Londonerin einen Sohn willkommen heißen. Mittlerweile hat sie den kleinen Sylvester Apollo auch schon ihrer Social-Media-Community vorgestellt und ein paar gemeinsame Bilder gepostet. Nun veröffentlichte Emily einen neuen Schnappschuss mit dem Kleinen – und der ist besonders süß.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein Foto, auf dem sie Sylvester in einer Trage dicht an ihrem Bauch trägt. Das Gesicht des kleinen Jungen sieht man darauf allerdings nicht: Er hat sich so sehr eingekuschelt, dass sein Kopf nur knapp hervorblitzt. Emily ist leicht zu ihm gebeugt und wirkt sehr zufrieden. Entstanden ist diese niedliche Aufnahme bei einem Restaurantbesuch in New York.

Dass Emily solch innige Bilder von sich und ihrem Baby teilt, ist aber keine Seltenheit. Schon zweimal ließ sie sich beim Stillen ablichten und postete die Fotos im Netz. Darüber hinaus veröffentlichte sie sogar ziemlich private Aufnahmen von der Entbindung, die sie in den Wehen zeigen.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Baby Sylvester Apollo Bear

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Krankenhaus, März 2021

