Die Are You The One?-Kandidatin Leonie packt über Marcel aus! Die Beauty und der Muskelmann sollen laut Flirt-Experten perfekt zusammenpassen. Nachdem die zwei dies herausgefunden hatten, durfte sich das Match jenseits der Kameras besser kennenlernen. Dabei soll es aber zu einem heftigen Streit gekommen sein. Im Promiflash-Interview beschuldigte Leonie den Womanizer Marcel jetzt sogar, ihr mit Gewalt gedroht zu haben!

Gegenüber Promiflash verriet die Brünette nun Details über die Zeit der Zweisamkeit außerhalb der Villa. Nachdem sie gemerkt hatte, dass der Berliner noch recht unreif sei, soll es zu einem krassen Zoff gekommen sein. Daraufhin habe Leonie Marcel zum ersten Mal Kontra gegeben, womit er anscheinend nicht klarkam. "Das Ende vom Lied war, dass er mir Gewalt angedroht hat", machte sie ihrer Empörung Luft. "Er hat eine komplett gestörte Wahrnehmung von sich selbst und seiner Umwelt. Alles, was er macht, ist: Gegen andere schießen, angeblich coole Sprüche raushauen und Lügen erzählen", erzählte sie weiter.

Ob es tatsächlich so passiert ist, wie Leonie es im Gespräch mit Promiflash geschildert hatte, wird man wohl nie wirklich erfahren. Denn der Hotelaufenthalt der beiden war nicht mitgefilmt worden. Und auch Marcel hat sich bislang nicht zu den schweren Anschuldigungen geäußert.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

