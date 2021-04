Von diesem Anblick dürften die Fans von Tom Holland (24) begeistert sein! Der Brite gehört seit einigen Jahren zu den beliebtesten Nachwuchs-Stars in Hollywood. Besonders durch seine Rolle als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in den neuesten Spider-Man-Filmen wurde der 24-Jährige richtig berühmt – und begeisterte auch durch seinen jugendlichen Charme. Doch Tom kann auch richtig sexy sein: Das bewies er jetzt mit einem (k)nackigen Schnappschuss!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Tänzer kürzlich ein Foto, mit dem er wohl bei einigen Followern für Schnappatmung gesorgt haben dürfte: Auf dem Bild sieht man Tom neben seinem Fitnesstrainer Duffy Gaver posieren – und zwar oberkörperfrei! Ganz deutlich sind sein durchtrainiertes Sixpack und seine muskulösen Arme und Schultern zu sehen. Zu dem Schnappschuss schrieb Tom zudem: "Ich poste sonst nicht so einen Mist, aber heute ist unser letzter Tag, also scheiß drauf. Danke, dass du alles an diesem Job besser machst, Duffy!"

Der Personal Trainer dürfte Tom während der Dreharbeiten zum neuesten Marvel-Streifen fit gehalten haben, die zuletzt abgeschlossen wurden. Im Dezember dieses Jahres soll "Spider-Man: No Way Home" in die Kinos kommen – und angeblich Gastauftritte der früheren Helden-Darsteller Tobey Maguire (45) und Andrew Garfield (37) für die Fans parat haben.

Instagram / tomholland2013 Duffy Gaver und Tom Holland

Getty Images Tom Holland, "The Avengers"-Darsteller

CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

