Johannes Haller (33) genießt die Zeit mit seiner Familie! Bei dem einstigen Bachelorette-Kandidat könnte es momentan nicht besser laufen: Seit Weihnachten ist er mit Jessica Paszka (30) verlobt, und die zwei Turteltauben erwarten inzwischen sogar ihren ersten Nachwuchs. Aktuell hat das Paar Besuch von Johannes' Familie – und besonders der werdende Vater scheint sich darüber sehr zu freuen. Der Ravensburger schwärmte regelrecht von seinen Liebsten.

"Mein Traum geht in Erfüllung: Die wichtigsten und schönsten Frauen in meinem Leben, alle vereint in meinem Lieblingsraum – der Küche", erzählte der 33-Jährige begeistert in seiner Instagram-Story, während er die drei Damen bei der Essenszubereitung filmte. Dabei ließ Johannes es sich natürlich nicht nehmen, einen Witz über die Situation zu reißen: "Das war jetzt ein bisschen machomäßig, aber ich habe euch alle lieb."

Doch der einstige Sommerhaus-Kandidat durfte beim Kochen nicht nur zusehen. In der Küche gab es für ihn anscheinend zwar nichts mehr zu tun, dafür deckte der werdende Vater immerhin den Tisch. "Es ist so schön, es gibt einfach nichts Schöneres als Familie", zeigte er sich dankbar über die gemeinsame Zeit.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

