Isabel Edvardsson (38) muss in diesem Jahr auf ihre Let's Dance-Teilnahme verzichten. Das aber nicht etwa, weil die Produktion sie nicht liebend gerne dabei hätte, sondern aus einem sehr viel schöneren Grund: Die langjährige Profitänzerin ist zum zweiten Mal schwanger und pausiert deshalb – wie bei ihrem ersten Kind – eine Zeit lang. Trotzdem fiebert die gebürtige Schwedin bei der aktuellen Staffel natürlich mit! Jetzt verrät sie, welchen Tanzpartner sie am liebsten an ihrer Seite gehabt hätte.

Auf Instagram geht Isabel auf die Nachfrage eines Fans ein und sagt: "Ich glaube, Nicolas wäre mein Wunschpromi gewesen. Seine Energie ist hochansteckend." Damit bezieht sich die schöne Blondine natürlich auf den ehemaligen Prince Charming-Protagonisten Nicolas Puschmann (30), der die Fans aktuell an der Seite von Profi Vadim Garbuzov (33) begeistert. Das Duo bildet das erste Männerpaar der deutschen "Let's Dance"-Ausgabe. Das findet auch Isabel super: "Vadim ist so ein toller Tanzpartner für ihn."

Auch, welche Promi-Kandidaten Isabel dieses Jahr bisher am meisten überrascht hätten, wollen die Fans wissen. "Simon, Nicolas, Rúrik und Auma", beantwortet die Hamburgerin die Frage ohne Umschweife.

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Getty Images Peter Kraus, Isabel Edvardsson und Joachim Llambi, "Let's Dance" 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de