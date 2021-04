Jan-Marten Block ist Deutschlands neuer Superstar! Am Samstagabend begeisterte er im Finale von DSDS 2021 die Jury – und natürlich die Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben. Maite Kelly (41), Mike Singer (21) und Thomas Gottschalk (70) sangen zwar wahre Lobeshymnen auf den Brillenträger. Letztendlich kürte ihn allerdings das Fernsehpublikum zum Sieger. Aber was sagen die Promiflash-Leser: Hat es am Ende den richtigen Kandidaten getroffen?

Die Mehrheit ist mit dem Voting-Ergebnis der DSDS-Fans einverstanden. In einer Promiflash-Umfrage gaben nämlich 69,1 Prozent der 5.112 Teilnehmer (Stand: 4. April 2021, 12.30 Uhr) an, dass Jan ihrer Meinung nach verdient gewonnen habe, da seine Stimme einfach der Hammer sei. Lediglich 30,9 Prozent hielten dagegen: Sie hätten einen anderen Favoriten gehabt.

Auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram schwärmten die User in den höchsten Tönen. Ein Nutzer bezeichnete das sympathische Nordlicht sogar als den deutschen Rag 'n' Bone Man. Es gab allerdings auch ein paar kritische Reaktionen: "Ein netter Kerl, aber für die Branche vielleicht zu weich. Trotzdem herzlichen Glückwunsch", schrieb ein User.

Anzeige

TVNOW /Stefan Gregorowius Die DSDS-Kandidaten im Finale

Anzeige

Instagram / janmartenofficial Jan-Marten Block, DSDS-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan-Marten Block, Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de