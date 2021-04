Ihre heißen Kurven sind Kylie Jenners (23) Markenzeichen! Die setzt die Keeping Up With the Kardashians-Bekanntheit in engen und knappen Outfits auf Social Media in Szene. Doch offenbar ist auch sie nicht immer mit jedem der Schnappschüsse zufrieden. Wie bei ihren Schwestern Kim (40), Khloé (36) und Co. wittern die Fans bei ihr nun ebenfalls ein geheimes Foto-Tuning: Hat Kylie ihre Taille etwa schmaler gemogelt?

Das vermuten zumindest ihre Follower in den Kommentaren unter ihren zwei neuen Bikini-Pics auf Instagram. In einem gelben Zweiteiler präsentiert die Make-up-Unternehmerin ihren Body. Dabei posiert sie vor einer großen Fensterfront, die ihre Rückseite spiegelt – und genau das überführt ihren vermeintlichen Einsatz von Photoshop. "Du musst deine Taille nicht bearbeiten, du siehst super aus", kommentierte ein Nutzer und erklärte auf Nachfrage anderer User, dass die Vorhänge im Fenster zunächst alle gerade nach unten hängen, im zweiten Schnappschuss dann aber Falten schlagen – und zwar auf Höhe von Kylies Körpermitte.

Kylies Community ertappt sie nicht das erste Mal beim Tricksen. Erst im Sommer sorgte der schiefe Boden eines Glases für Spekulationen. Damals wie heute ließ die Mutter von Stormi Webster (3) solche Reaktionen unter ihrem Post natürlich unkommentiert. Was meint ihr: Hat Kylie dieses Mal wirklich nachgeholfen? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2021

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2020

