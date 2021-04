Gibt es abseits der Kameras etwa dicke Luft? Seit Ende Februar flimmert die neue Staffel von Let's Dance über die TV-Bildschirme. Und als Zuschauer bekommt man Woche für Woche den Eindruck, dass sich der diesjährige Cast – so wie in den vergangenen Staffeln auch – unheimlich gut versteht. Doch trügt der Schein? Zumindest kamen jetzt Gerüchte auf, dass der Konkurrenzkampf hinter den Kulissen wohl doch eine größere Rolle spielt als zunächst angenommen. Die Tänzerin Christina Luft (31) äußert sich jetzt dazu.

In einer Frage- und Anwortrunde auf dem Instagram-Kanal der Profitänzerin kommt zur Sprache, ob es denn nun hinter den Kulissen Zickereien gibt. "Dann war ich in dem Moment wohl nie anwesend", erwidert Christina und macht damit deutlich, dass an den Gerüchten nichts dran ist: "Wir Profis verstehen, dass es hier darum geht, besondere Momente zu kreieren und der überzeugendste Prominente am Ende den Pokal in den Händen halten wird. Wir gönnen es jedem." Ob ihre User damit beruhigt sind? Denn manche Fans könnte womöglich eine Äußerung von Gil Ofarim (38) hellhörig gemacht haben.

Der Sänger hatte 2017 mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (33) den "Let's Dance"-Pokal gewonnen – fast vier Jahre nach seinem Sieg teilte er kürzlich jedoch gegen die Show aus. In der Sendung Stadt Land BILD erklärte er: "Alle machen vor der Kamera auf beste Freunde." Das ändere sich allerdings schnell, wenn die Kameras aus sind. "Es war der größte, hässlichste, schmutzigste Konkurrenzkampf, den ich je erlebt habe", hielt Gil fest.

Instagram / christinaluft Christina Luft im Mai 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft im November 2020

Getty Images Ekaterina Leonova mit Gil Ofarim bei "Let's Dance" 2017

