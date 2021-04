Hier hat Amors Pfeil aber wirklich Ordentliches geleistet! Im vergangenen Jahr hat Moderatorin Inka Bause (52) bei Bauer sucht Frau zum 16. Mal einige alleinstehende Landwirte von dem Single-Markt geholt. Neun Bauer und eine Bäuerin wollten mit ihrer Hilfe die ganz große Liebe finden – insgesamt sechs ist es auch bis heute gelungen, die persönliche Lovestory weiter zu schreiben: In "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" gaben die Paare einige Beziehungs-Updates!

Thomas und Bianca

Der Nebenerwerbsbauer aus Hessen und seine Auserwählte sind nach wie vor super-happy zusammen. Im Winter vergangenen Jahres ist Bianca dann auch zu ihrem Liebsten gezogen. "Für mich passt es einfach", zog die attraktive Brünette ihr Fazit und auch für Thomas ist es mehr als perfekt: "Insgesamt ist es mit ihr einfach alles besser und schöner.”

Andy und Maya

Hinter dem sympathischen Rinderzüchter liegt eine ziemlich emotionale "Bauer sucht Frau"-Staffel. Doch nach einem langen hin und her hat Andy in Maya seine Liebe gefunden – und bis heute sind die beiden mega-glücklich. "Unsere Liebe ist supergut", erzählte der Bauer ganz beseelt. Und auch Maya sieht eine rosige Zukunft für sich und ihren Liebsten: "Wir machen die 50 Jahre zusammen als Paar!"

Lutz und Steffi

Dieses "Bauer sucht Frau"-Paar ging in die Geschichte ein – denn schon am Ende der Hofwoche hatte der Schottland-Fan seiner Steffi einen Heiratsantrag gemacht. Ihre Liebe hat das noch stärker gemacht. "Ich bin superglücklich. Steffi ist alles für mich. Sie ist die große Liebe, die ich jetzt gefunden habe. Das ist einfach nur unbeschreiblich", erklärte Lutz total gerührt in dem "Bauer sucht Frau"-Special.

Denise und Nils

Auch hier läuft er wie am Schnürchen! Die Pferdewirtin und der Ostfriese gaben ihre Liebe bei einem erneuten Anlaufe noch eine Chance – und das hat sich ausgezahlt. "Er hat mir immer wieder gezeigt, dass er der Richtige ist und ich bin hier mit ihm auf dem Hof richtig glücklich”, verriet Denise freudig. Erst seit Kurzem sind die beiden sogar verlobt und wollen noch in diesem Sommer heiraten. Die Tierliebhaberin will vor allem eine "besonders außergewöhnliche" Heirat.

Patrick und Antonia

Der heiß begehrte Rinderzüchter war 2020 der "Bauer sucht Frau"-Single mit den meisten Bewerberinnen, doch in Antonia hat er die Frau an seiner Seite gefunden. Ein Leben auf dem Hof kann sich die Beauty derweil schon vorstellen. "Ich fühle mich superwohl hier und ich kann es mir sehr gut vorstellen, hierherzuziehen. Das würde ich für dich machen”, gab Antonia happy zu. Mit Patrick könne sie sich eine Zukunft mit Kindern und allem drum und dran vorstellen.

Leif und Stephanie

Der Geflügelzüchter hatte zwar noch während der Staffel Augen für Hofdame Christina – doch nach dem Kuppel-Format verliebte er sich Hals über Kopf in Bewerberin Stephanie. Seit nun acht Monaten sind die beiden zusammen und wohnen mittlerweile auch unter einem Dach. Auch über einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung hat sich Leif schon Gedanken gemacht. "Es wird einen Heiratsantrag geben, aber wann und wo, das ist noch nicht fest”, verriet er in "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?".

Anzeige

TVNOW/friese.tv/Andreas Friese Bianca und Thomas K., "Bauer sucht Frau"-Paar 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andy und Maya bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lutz und Steffi bei "Bauer sucht Frau" 2020

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise und ihr Verlobter Nils

TVNOW / friese.tv/Andreas Friese Julia, Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW Stephanie und Leif bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW/friese.tv/Andreas Friese Die "Bauer sucht Frau"-Stars 2020 im Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de