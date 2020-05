Sind David Birtwistle und Nicole O'Brien etwa mehr als nur Freunde? Bei "Finger weg!" suchten die beiden auf Netflix ihre große Liebe – auf körperliche Zärtlichkeiten sollten die 14 Kandidaten in der Sendung aber verzichten. Während der Fitnesstrainer zuerst mit Chloe und dann mit Lydia anbandelte, schien Nicole von keinem der männlichen Teilnehmer begeistert zu sein. Am Ende verließen beide die Show als Singles – und treffen sich jetzt offenbar abseits der Kameras!

Auf Instagram teilte der 28-Jährige jetzt Bilder mit der Influencerin, die zu Spekulationen anregen dürften: Die beiden liegen mit einer Decke gemütlich auf einer Wiese. David und Nicole lachen herzlich miteinander und albern herum. Auf den Fotos sitzen sie sehr nah beieinander, suchen Körperkontakt und wirken ziemlich vertraut. "Es ist so schön, mit einer großartigen Freundin ein paar Bier zu trinken und die gemeinsame Zeit zu genießen", schrieb der Ernährungsexperte zu den Pics.

Doch auch ein anderes Social-Media-Foto der Blondine bringt die Gerüchteküche vor – allem in Bezug auf ihren derzeitigen Beziehungsstatus – zum Brodeln: Sie umarmt Bryce Hirschberg am Strand, während beide bis über die Ohren strahlen. "Ich freue mich, auf ein (hoffentlich) baldiges Wiedersehen", schreibt die gebürtige Irin. "Eines Tages", antwortet der Drehbuchautor in den Kommentaren mit zwei roten Herz-Emoji.

Instagram / nicole.ob Nicole O'Brien, "Finger weg!"-Star

Instagram / david.birtwistle Nicole und David, Ex-"Finger weg!"-Kandidaten

Instagram / nicole.ob Nicole und Bryce von "Finger weg!"



