Mit diesem Wiedersehen hat Shawn Mendes (22) wohl nicht gerechnet! Wie viele andere Stars vor ihnen wurden der Sänger und seine Freundin Camila Cabello (24) vor wenigen Tagen Opfer eines fiesen Einbruchs. Weil das Paar zu Hause war, kamen die Täter nicht dazu, etwas mitgehen zu lassen – außer dem Auto des "Treat You Better"-Interpreten. Doch kaum zu glauben, aber wahr: Der teure Schlitten steht mittlerweile wieder in Shawn und Camilas Einfahrt.

Das berichteten die ermittelnden Polizeibeamten jetzt im Gespräch mit TMZ. Demnach hätten sie die Mercedes Benz G-Klasse vor wenigen Tagen in Beverly Hills parkend in einer Seitenstraße gefunden. Eine kurze Überprüfung der Kennzeichen war dann der Beweis, dass es sich dabei tatsächlich um das gestohlene Fahrzeug des gebürtigen Kanadiers handelte. Und was immer die Diebe damit angestellt haben – der Zustand des Wagens sei angesichts der Umstände "überraschend gut" gewesen.

Die polizeilichen Untersuchungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Denn obwohl das Diebesgut wieder aufgetaucht ist, fehlt von den Tätern jede Spur. Momentan gäbe es noch keine Verdächtigen, aber die Beamten würden dem Einbruch weiter nachgehen.

Getty Images Shawn Mendes im November 2019

ActionPress Shawn Mendes in Los Angeles im Januar 2020

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards 2019

