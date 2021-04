Bruce Willis (66) und Demi Moores (58) Tochter Tallulah (27) steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. In den vergangenen Jahren hat die Schauspielerin allerdings ihren eigenen Weg gefunden. Vor allem im Netz nimmt sie immer mal wieder ihre Fans mit in ihr Leben – dass sie sich dabei aber auch gerne mal von ihrer heißen Seite zeigt, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Und genau das bewies sie an Ostern einmal mehr: Tallulah teilte am Osterfeiertag ein ziemlich hottes Foto!

Hui, wenn ihre Fans da mal keine Schnappatmung bekommen haben! Auf ihrer Instagram-Seite beglückte die 27-Jährige ihre Community nämlich nun mit einem ziemlich provokanten Schnappschuss von sich und ihrem Freund Dillon. Oberkörperfrei und megalässig posiert Tallulah auf dieser Aufnahme neben ihrem Schatz im Bett. "Küsse und Umarmungen senden die Buss-Willis'", schrieb die Beauty simpel zu ihrem Oster-Post.

Doch nicht alle Follower sind von dieser Aufnahme so begeistert – neben etlichen Flammen-Emojis äußerten auch ein paar Fans ihre Verwunderung. "Das ist irgendwie komisch", "Warum so ein Bild?" oder "Was zu Hölle?", kommentierten drei nicht gerade begeisterte Instagram-User. Was sagt ihr zu solch freizügigen Pics? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / buuski Bruce Willis und seine Tochter Tallulah

Instagram / buuski Tallulah Willis, Schauspielerin

Instagram / buuski Tallulah Willis im März 2021

