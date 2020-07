Auf diesen Meilenstein kann sie wirklich stolz sein! Hinter Tallulah Willis (26) liegen einige aufregende Jahre. Als Tochter von Bruce Willis (65) und Demi Moore (57) ist die Schauspielerin im Rampenlicht aufgewachsen und stetig unter der Beobachtung der Medien gewesen. Rauschmittel gehörten da eine Zeit lang zur Tagesordnung der Beauty – doch damit ist schon lange Schluss: Tallulah feierte ihr sechstes Jahr ohne Alkohol und Drogen!

Via Instagram veröffentlichte die 26-Jährige einen Beitrag zu diesem besonderen Ereignis. Mit einer kleinen Torte, einem Luftballon und Blumen strahlt der Promispross überglücklich auf einem Schnappschuss in die Kamera. "Ich bin so unendlich dankbar für dieses nüchterne Leben. Ich bin stolz auf mich und stolz auf alle anderen, die diesen Weg mit mir gehen", schrieb Tallulah total happy zu ihrem Post.

Erst im vergangenen Jahr hatte die "The Whole Ten Yards"-Darstellerin über die Ausmaße ihrer Krankheit gesprochen. Mit gerade einmal 14 Jahren hatte sie das erste Mal Alkohol getrunken. "Und als ich 15 war, wäre ich fast an einer Alkoholvergiftung gestorben", so Tallulah offen.

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Getty Images Emma Heming, Rumer Willis, Tallulah Willis, Bruce Willis und Scout Willis

Instagram / buuski Tallulah Willis, Tochter von Bruce Willis und Demi Moore



