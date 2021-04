Neue Gesichter im Bridgerton-Cast. Mit der Serie landete Netflix erst kürzlich einen Mega-Hit. Kein Wunder, dass die zweite Staffel zu der Erfolgsshow bereits in den Startlöchern steht. Zur großen Enttäuschung vieler Zuschauer wird Regé-Jean Page in den neuen Folgen nicht mehr zu sehen sein. Er spielte Simon Bassett, Herzog von Hastings und verdrehte mit seiner Darbietung vor allem den weiblichen Fans die Köpfe. Doch die dürfen sich jetzt auf diesen neuen "Bridgerton"-Cast freuen.

Die zweite Staffel konzentriert sich vor allem auf das Liebesleben von Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 32), der dem Publikum bereits als Daphne Bridgertons (gespielt von Phoebe Dynevor, 25) ältester Bruder bekannt ist. Die weibliche Hauptrolle an seiner Seite wird Simone Ashley übernehmen. Sie schlüpft in die Figur der Kate Sharma und war bereits in der Netflixserie "Sex Education" zu sehen. Charithra Chandran wird zu Edwin Sharma, Kates kleiner Schwester. Obwohl Edwin jung und naiv sein mag, weiß sie genau, was sie will: die wahre Liebe.

Shelley Conn spielt die Mutter von Edwin und Kate – Lady Mary Sharma. Ihre Ehe verwickelte sie und ihre Familie einst in einen Skandal, daher versucht sie einen Neuanfang in London. Theo Sharpe (gespielt von Calam Lynch) ist zwar ein Mann der Arbeiterklasse, setzt sich aber als Intellektueller für die Rechte aller ein. Rupert Young spielt Jack, der viele Verbindungen zu den einflussreichsten Familien hat.

Getty Images "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey

Instagram / simoneasshley Simone Ashley, Schauspielerin

Instagram / charithra17 Charithra Chandran im Februar 2020

Getty Images Shelley Conn im September 2018

ActionPress/CapitalPictures Calam Lynch in "Black Beauty"

