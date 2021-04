Für Chris Töpperwien (47) wäre das Abenteuer Promis unter Palmen fast schon vorbei gewesen, bevor es überhaupt angefangen hat. In wenigen Tagen zeigen verschiedene Realitystars in dem Promiformat mal wieder, was sie drauf haben. Unter der Sonne Thailands warten verrückte Spiele und knifflige Challenges auf die Kandidaten. Auch Goodbye Deutschland-Star Chris stellt sich den Herausforderungen. Dazu wäre es aber beinahe nicht gekommen: Chris hat sich vor den Dreharbeiten verletzt.

"Jetzt haben wir nicht den Currywurstmann, sondern den Humpelmann", kommentierte der 47-Jährige seinen Gesundheitszustand in einem Sat.1-Video. Bereits in Thailand angekommen, kurz vor den "Promis unter Palmen"-Dreharbeiten, hatte Chris einen kleinen Unfall, weil er eine Stufe übersehen hat. Sein Knöchel machte ihm daraufhin so sehr zu schaffen, dass er sogar ins Krankenhaus musste. Hätte er sich dabei ernsthaft verletzt, hätte das sicherlich sein "Promis unter Palmen"-Aus bedeutet. In der Show wird schließlich auch immer wieder die Fitness der Kandidaten auf die Probe gestellt.

Die Ärzte im Krankenhaus konnten allerdings Entwarnung geben. Die Röntgenaufnahmen zeigten, dass nichts gebrochen ist. Chris hatte sich lediglich eine Bänderdehnung zugezogen. Seiner "Promis unter Palmen"-Teilnahme stand also zum Glück nichts im Wege.

SAT.1 Chris Töpperwien, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

SAT.1 Chris Töpperwien bei "Promis unter Palmen"

Instagram / currywurstmann_official Reality-TV-Star Chris Töpperwien in einem Fahrstuhl

