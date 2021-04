Wer geht bei "Pocher vs. Influencer" als Sieger hervor? Am heutigen Abend war es endlich soweit: Oliver Pocher (43) und seine Frau Amira (28) stellten sich in der Game-Show insgesamt fünf Influencern. Sam Dylan (30), Twenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou und Payton Ramolla (21) traten in sieben Spielen und einem großen Finale gegen das Ehepaar an. Diese Kandidaten haben die Show am Ende für sich entschieden…

Das Ergebnis ist wohl eindeutig: Die Pochers gewinnen "Pocher vs. Influencer". Von den Challenges konnte das Comedy-Paar sage und schreibe sechs Spiele für sich gewinnen und sich somit für die letzte Runde sechs Vorteile sichern. In Spielen wie "Wer hat mehr?", "Internetz" und "Pool Party in Dubai" mussten die Kandidaten nicht nur mit ihrem Wissen, sondern auch mit ihrem Geschick glänzen. Gegen Influencer-Schreck Oli hatten sie aber am Ende keine Chance und müssen sich ihre Niederlage eingestehen.

"Tut weh, aber ist verdient", erklärte Kristina nach dem verlorenen Battle. Natürlich kommen die Verlierer nicht ungeschoren davon. Die Influencer erwartete folgende Strafe: Sam, Payton, Kristina, Younes und Tim mussten eine vorgeschriebene Danksagung aufnehmen und das Video anschließend auf ihren Social-Media-Accounts hochladen.

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Instagram / payton.r Incfluencerin Payton Ramolla

Instagram / twenty4tim Oliver Pocher und Twenty4tim

