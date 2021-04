Katie Price (42) hat ganz offensichtlich Bock auf einen Tapetenwechsel! Im Oktober letzten Jahres zog die Britin mit ihren Kindern Harvey (18), Junior (15), Princess (13), Jett (7) und Bunny (6) zu ihrer großen Liebe Carl Woods. Der Umzug zu ihrem Partner kam allerdings auch gerade recht: Katies alte Villa ist nämlich inzwischen sehr sanierungsbedürftig. Doch Carls Eigenheim soll nicht die Endstation der Familie sein: Das Paar ging jetzt gemeinsam auf Wohnungssuche!

Wie The Sun berichtet, wurden Katie und Carl am verlängerten Osterwochenende im britischen Hertfordshire gesichtet, wie sie sich Grundstücke anschauten – und zwar ganz relaxt in lässige Jogginganzüge gekleidet. Doch die Entscheidung über das neue Eigenheim will das Liebespaar offenbar nicht alleine treffen: Mit von Partie waren somit auch die Kinder des einstigen Boxenluders. Dem Newsportal zufolge habe Carl seine aktuelle Bleibe schon zum Verkauf gestellt.

Deswegen dürfen sich Katie und Carl nicht allzu viel Zeit bei der Suche nach einem neuen Heim lassen. Immerhin stellte die 42-Jährige kürzlich in einem YouTube-Video klar, dass sie mit ihrer Familie ihre alte Villa nie wieder beziehen werde. Es gab sogar mal eine Zeit, in der sie beim Betreten des Anwesens nur dachte "Holt mich hier raus, holt mich hier raus", berichtete die fünffache Mutter.

Instagram / katieprice Junior Savva Andre, Katie Price, Carl Woods und Princess Tiaamii Andre

Instagram / katieprice Katie und Harvey Price

Getty Images Katie Price im Jahr 2011

