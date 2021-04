Hat Chrissy Teigen (35) mit der Kinderplanung abgeschlossen? Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Sänger John Legend (42) durfte das Model bereits zwei putzige Kinder auf der Welt begrüßen: Ihr Töchterchen Luna (4) und ihren Sohnemann Miles (2). Im August vergangenen Jahres gab die Beauty bekannt, erneut Nachwuchs zu erwarten – doch dann erlitt sie eine Fehlgeburt. Obwohl sie noch heute mit dem schweren Verlust zu kämpfen habe, verriet sie nun in einem Interview: Chrissy wünscht sich noch mehr Kinder.

Das erzählte sie nun gegenüber People. So schwärmte das Model von ihrem Mama-Dasein und ihren Kids: "Sie bringen so viel Leben und Freude in unser Haus. [...] Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Und um ehrlich zu sein, kann ich mir ein Leben ohne noch mehr [Kinder] auch nicht vorstellen. Wir werden sehen", erklärte Chrissy im Interview. Dabei sei die zweifache Mutter nicht in der Lage, weitere Kinder auszutragen. "Meine Gebärmutter will nicht mit mir kooperieren", offenbarte sie.

Damit umzugehen, sei besonders schwer für die 35-Jährige, da sie sich total gesund fühle. "Deswegen frage ich mich, warum?", gestand Chrissy im weiteren Gespräch. Es gebe aber mittlerweile viele Wege, die Familie zu vergrößern – sei es durch Adoption oder eine Leihmutterschaft.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles Theodore Stephens auf Instagram, 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna im Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles im Dezember 2020

