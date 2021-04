Tobias Wegener (27) schließt nicht aus, sich auch an ungewöhnlichen Orten zu verlieben! Der Reality-TV-Star hat die Frau fürs Leben bislang noch nicht gefunden – weder mit seinem Love Island-Flirt Natascha Beil noch mit seiner Ex-Flamme Janine Pink (33) ging der Muskelmann längerfristig gemeinsame Wege. Nun verriet der Beau im Gespräch mit Promiflash: Tobi könnte sich auch vorstellen, seine Traumfrau im Supermarkt kennenzulernen!

Im Rahmen seiner Teilnahme am "Supermarkt-Quiz" erzählt Tobi Promiflash: Er hält es definitiv für möglich, seine zukünftige Partnerin beim Einkaufen zu treffen. "Es kann immer an irgendwelchen Orten passieren, wo es einfach mal dazu kommen könnte, dass eine Frau einem über den Weg läuft, wo man sagt: 'Wow, die hat mich jetzt geflasht.'" Das könne aber auch beim Tanken, beim Sport oder an anderen ungewöhnlichen Orten passieren.

Was er tun würde, wenn er in eine derartige Situation kommen würde, weiß Tobi aber noch nicht genau: "Wenn mir Eine gefällt, bin ich eigentlich auch so der Defensive, ich gehe nicht sofort in die Offensive." Eventuell würde er der Frau aber seine Nummer zustecken oder generell versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

Das Supermarkt-Quiz - am 7. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Jenny Frankhauser und Tobias Wegener bei "Das Supermarkt-Quiz"

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Tobias Wegener

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

