Tobias Wegener (27) ist single – oder? Seit seiner Blitz-Beziehung mit Janine Pink (33), die er 2019 bei Promi Big Brother kennenlernte, geht der ehemalige Love Island-Hottie allein durchs Leben. Sollte er derzeit doch jemanden kennenlernen oder gar vergeben sein, ist davon jedenfalls in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Promiflash hat daher direkt bei Tobi nachgehakt: Hat der Muckimann eine Frau an seiner Seite?

Im Rahmen eines Interviews zu seiner Gastrolle bei Krass Schule – Die jungen Lehrer kommt Promiflash auch auf den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Liebe zu sprechen. Ist der 27-Jährige seiner Mrs. Right bereits über den Weg gelaufen und hat es niemandem verraten? Nein, Tobi ist noch zu haben! "Mein Beziehungsstatus ist Single. Ich bin jetzt gerade nicht auf der Suche und bin auch nicht am Daten", stellt er klar.

Mit seiner "Love Island"-Flamme Natascha Beil hatte es nicht geklappt und auch die Liaison mit Janine war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Hat Tobi daher die Nase voll von Flirts vor laufenden TV-Kameras? "Für mich kommt keine Datingshow infrage. Man sieht ja auch, bei den meisten geht es ja wirklich in die Brüche", erklärt er. Außerdem habe er auch ein Leben abseits der Medien – er wünsche sich vielmehr eine Partnerin, die nichts mit der Branche am Hut hat.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Tobias Wegener

Instagram / fit_tobi93 Tobi Wegener, Reality-TV-Star

