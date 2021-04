Bandelt Angelina Jolie (45) mit Diplo an? Seit ihrer Trennung von Brad Pitt (57) sah man die schöne Schauspielerin mit keinem neuen Mann an ihrer Seite. Stattdessen schien sie sich ganz auf ihre sechs Kids Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), Vivienne (12) und Knox (12) zu konzentrieren – und stand in der Zwischenzeit unter anderem für "Maleficent: Mächte der Finsternis" vor der Kamera. Deshalb ist umso überraschender, dass sie nun mit DJ Diplo gesichtet wurde!

Der Musiker nahm jetzt eine Instagram-Story auf, in der eine Person auftauchte, die wohl kaum jemand an seiner Seite vermutet hätte: Angelina. Die Hollywood-Beauty ist auf dem Bild zwar etwas unscharf zu erkennen, scheint jedoch eine gute Zeit zu haben, wie sich an ihrem Lächeln ablesen lässt. Sie und der DJ trafen sich – der Umgebung nach zu urteilen – abends unter freiem Himmel auf ein paar Drinks. Ob sie dabei allerdings nur unter sich waren, ist unklar. Es scheint so, als habe Angie sich angeregt mit einer weiteren Person unterhalten, während sie von Diplo gefilmt wurde.

Die Auszeit mit dem 42-Jährigen dürfte für die "Salt"-Darstellerin eine willkommene Ablenkung sein – immerhin befindet sie sich derzeit mitten im Sorgerechtsstreit mit Brad. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgehen soll, die The Blast vorliegen, werfe sie ihrem Ex häusliche Gewalt vor. In welchen Situationen der Schauspieler handgreiflich geworden sein soll, sei aus den Unterlagen jedoch nicht ersichtlich.

Instagram / diplo Angelina Jolie in Diplos Instagram-Story

Getty Images DJ Diplo

Getty Images Angelina Jolie bei der "Dumbo"-Premiere im März 2019

