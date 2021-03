Der Scheidungskrieg zwischen Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (57) geht in die nächste Runde. Obwohl sich das einstige Hollywood-Traumpaar bereits 2016 getrennt hat, ist seine Scheidung noch nicht durch. Die beiden Schauspieler zoffen sich auch weiterhin vor Gericht. Vor allem das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder bleibt ein Dauerstreitpunkt. Nun steht eine weitere Anhörung in ihrem Scheidungsprozess an – und dabei soll es angeblich auch um häusliche Gewalt gehen.

Wie The Blast aus Gerichtsdokumenten erfahren hat, soll Angelina mehrere Unterlagen eingereicht haben, aus denen hervorgeht, dass sie Beweise für häusliche Gewalt vorlegen kann. Um was für Vorfälle es dabei genau geht und um welche Art von Beweisen es sich handelt, geht aus den Dokumenten bislang noch nicht hervor. Bereits kurz nach der Trennung im Jahr 2016 war gegen Brad ermittelt worden, weil er seinem Sohn Maddox (19) gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Damals wurde das Verfahren allerdings wieder eingestellt.

Den Dokumenten zufolge soll außerdem geprüft werden, ob Brad und Angelinas drei jüngsten Kinder Shiloh (14), Knox (12) und Vivienne (12) eine Aussage im Scheidungsprozess ihrer Eltern machen sollen. Aufgrund ihres Alters müssten allerdings beide Elternteile zustimmen. Für ihre drei älteren Kids Maddox, Pax (17) und Zahara (16) gilt das nicht mehr. Ob die Kinder der beiden Streithähne aber tatsächlich vor Gericht erscheinen müssen, ist noch nicht klar.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne, Shiloh

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maleficent"-Ausstellung in London im Mai 2014

Getty Images Brad Pitt mit seinen drei Kindern Pax, Shiloh und Maddox im Dezember 2014

