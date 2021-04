Wie wird das Germany's next Topmodel-Finale in diesem Jahr wohl ablaufen? In den vergangenen Jahren sorgte Heidi Klums (47) Castingshow mehrmals für Schlagzeilen: Während die Modelmama sich im Vorjahr per Livestream aus ihrer amerikanischen Wahlheimat meldete, war es beispielsweise 2015 sogar schon mal zu einer Bombendrohung samt Show-Abbruch und Evakuierung gekommen. Auch die diesjährige Staffel neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ein Insider verriet Promiflash nun neue Details zum großen Show-Spektakel!

Wie aus Informationen, die Promiflash durch einen Insider zugetragen wurden, hervorgeht, dürfen sich die Fans auf eine beeindruckende Show gefasst machen. Trotz der aktuellen Pandemie wird Modelmama Heidi anscheinend aus Los Angeles anreisen, um vor Ort ihre Siegerin küren zu können. Wie auch die Dreharbeiten zur Staffel soll auch das Finale Ende Mai in Berlin stattfinden. Ob auch Heidis Tochter Leni Klum (16) mit von der Partie sein wird?

Allein soll Heidi jedenfalls nicht nach Deutschland kommen – auch ihr Mann Tom Kaulitz (31) und dessen Bruder Bill Kaulitz (31) sollen dabei sein. Der Grund: Die beiden haben als Liveact einen gemeinsamen Auftritt mit dem DJ-Duo Vize geplant. Aus dieser Zusammenarbeit war bereits der diesjährige GNTM-Titelsong "White Lies" entstanden.

