Sie fühlt sich ganz offensichtlich pudelwohl in ihrem Körper! Kylie Jenner (23) ist seit einigen Jahren dafür bekannt, sich im Netz stets von ihrer heißen und ziemlich lasziven Seite zu zeigen. Vor allem super-enge Kleider haben es der Make-up-Unternehmerin in letzter Zeit angetan und genau so eins präsentiert sie nun äußerst stolz: Kylie zeigt ihren kurvigen Body mit vollem Körpereinsatz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die 23-Jährige nun einige hotte Kurzaufnahmen von sich, in denen sie ein ultraenges Kleid zur Schau stellt – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Ob in einem Flur, an einer Bilderwand oder beim lasziven Tanzen, die Make-up-Unternehmerin weiß ganz genau, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzen kann.

Kylies beinahe perfekter Körper könnte einem Familienmitglied aber übel aufstoßen. In den vergangenen Tagen hat nämlich vor allem ihre Halbschwester Khloé Kardashian (36) mit einem Fauxpas für Aufsehen gesorgt: Nachdem ihre Assistentin ein unretuschiertes Bild ins Netz gestellt hatte, war der Keeping up with the Kardashians-Star am Boden zerstört. Ob sie die kleine Body-Show der jüngsten Kardashian-Jenner-Schwester nun triggert?

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im April 2021

